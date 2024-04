Marcelo Melo vence dois jogos e vai às quartas em Monte Carlo

O brasileiro Marcelo Melo está nas quartas de final do torneio de duplas do Masters 1000 de Monte Carlo. Jogando ao lado do alemão Alexander Zverev, ele superou uma jornada dupla nesta quinta-feira (11), vencendo Etcheverry/Cerúndolo e Ram/Salisbury para se garantir no top-8 do torneio. A parceria voltará jogar nesta sexta-feira, contra Fritz/Rune.

Melo e Zverev entraram no torneio como alternates e chegaram a estrear "às pressas" na quarta-feira. Eles jogaram apenas três games contra os argentinos Tomás Etcheverry/Francisco Cerúndolo antes da chuva chegar e interromper a partida. O brasileiro e o alemão chegaram a conseguir uma quebra logo no primeiro game de saque da dupla adversária e, com isso, dormiram com a vantagem.

O duelo foi retomado na manhã desta quinta-feira, com Melo e Zverev conseguindo a vitória por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6 [3]). Assim, se garantiram nas oitavas de final e tiveram que voltar à quadra poucas horas depois. A dupla enfrentou o estadunidense Rajeev Ram e o britânico Joe Salisbury e venceu mais uma vez por sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1h22min de partida.