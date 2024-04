Maestro leva última vaga nas semifinais do Sul-Sudeste

As semifinais do Campeonato Regional Sul-Sudeste de futebol de cegos estão definidas. Nesta quinta-feira (11), aconteceram os jogos válidos pela última rodada da primeira fase. Somente uma das três vagas estava em disputa e foi definida em um confronto direto vencido pelo Maestro diante da Apadv-SP (Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais).

Maestro e Apadv-SP brigaram pela segunda posição do grupo A. Ambas as equipes entraram em quadra empatadas na pontuação e quem vencesse levaria a vaga. Tiago Paraná abriu o placar para os vice-campeões das duas últimas edições, mas Kauan igualou no início do segundo tempo. Com um elenco recheado de craques da Seleção Brasileira, o Maestro se impôs sobre a garotada da Apadv na reta final e marcou mais duas vezes, com Jefinho e Cássio.