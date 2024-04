Fabi participa de clínica para jovens líberos em Saquarema

A bicampeã olímpica com a Seleção Feminina de vôlei, Fabi marcou a história do esporte brasileiro. Com defesas e passes precisos, ela se tornou referência mundial na posição de líbero. Novos talentos tiveram a chance de aprender com a craque no projeto Clínica de Fundamentos da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Em paralelo, Fofão, treinadora do time sub-17 feminino, comandou a segunda fase da clínica para seis levantadoras.

Na Clínica de Fundamentos, nove líberos de 17 a 22 anos, selecionadas em competições de base por todo o país, participaram de aulas práticas e rodas de conversa no Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema (RJ). "É muito bom estar de volta a Saquarema e fazer esse percurso novamente. Aceitei essa convocação da CBV, que tem um olhar bem voltado para as especificidades de cada posição", disse Fabi.

É uma troca direta e contribuímos com a nossa vivência para essas jovens que são o futuro do voleibol. Temos jogadoras de várias regiões do Brasil. Foram dias intensos de trocas e conversas. Esses olhares curiosos me alimentam. Espero poder contribuir para que elas voltem a Saquarema em outro momento, convocadas para uma seleção", completou.