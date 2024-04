Estrela Vermelha perde e encerra chances de rival na Euroliga

Na última rodada da temporada regular da Euroliga de basquete, o Estrela Vermelha entrou em quadra sem chances de avançar para a fase eliminatória do torneio. Nesta quinta-feira (11), a equipe do brasileiro Yago Mateus foi até a Turquia para encarar o Anadolu Istambul e perdeu por 100 a 55. O revés não mudou a situação dos sérvios na tabela, mas acabou com o sonho do arquirrival de ir ao play-in.

Com a vitória desta quinta-feira, o Anadolu Istambul confirmou a última vaga restante para o play-in da Euroliga. O time turco manteve o 10º lugar com 17 vitórias em 34 partidas. Logo abaixo, vem o Partizan Belgrado, grande rival do Estrela Vermelha, com 15 vitórias em 33 jogos. Dessa forma, mesmo vencendo seu último jogo, o Partizan não poderá mais ultrapassar o Istambul na tabela.

Já o Estrela Vermelha se despediu desta edição da Euroliga com a terceira pior campanha da temporada regular. Em 34 jogos, a equipe de Yago só venceu 11 e fechou com a 16ª posição. Somente o Alba Berlin (18º) e o Asvel Villeurbanne (17º) tiveram resultados piores do que os sérvios.