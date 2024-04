CBAt convoca cinco equipes para o Mundial de Revezamentos

"Esperamos ter uma performance boa e o foco é assegurar a participação dos revezamentos do Brasil nos Jogos Olímpicos", afirmou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt. Na história do Mundial de Revezamentos, a equipe brasileira tem uma medalha de ouro no 4x100m, com Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derick Souza e Paulo André Camilo, em 2019, e uma prata na prova do 4x400m misto da edição de 2021, no time formado por Alison dos Santos, Anderson Henriques, Geisa Coutinho e Tiffani Marinho.

A convocação confirmou a presença na seleção dos seis integrantes do 4x100m masculino que estão na Flórida, em um camping de revezamento. São eles: Erik Felipe Cardoso, Felipe Bardi, Gabriel Garcia, Paulo André Camilo, Renan Gallina e Rodrigo Nascimento. Entre as mulheres, Ana Carolina Azevedo, Anny Bassi, Gabriela Grunow, Gabriela Mourão, Lorraine Martins e Vitória Cristina Rosa foram as atletas convocadas.