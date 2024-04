Brasileiras acreditam em vitória na Billie Jean King Cup

Neste fim de semana, o Brasil disputa uma vaga no grupo mundial da Billie Jean King Cup, a Copa do Mundo Feminina de tênis. A equipe brasileira encara a Alemanha no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo qualifying da competição. No ano passado, os dois times se enfrentaram na mesma etapa, com vitória alemã por 3 a 1. Mas as brasileiras acreditam que podem ganhar o duelo deste ano.

O Time Brasil BRB conta com Bia Haddad Maia, Laura Pigossi, Luisa Stefani, Carol Meligeni e Ingrid Martins para a disputa. Bia e Laura foram escolhidas para os duelos de simples, enquanto a dupla será Bia e Luisa, com a escalação podendo sofrer algumas alterações. O confronto começa com quatro jogos individuais, entre as duas melhores tenistas de simples de Brasil e Alemanha se enfrentando. Em caso de empate, o duelo de duplas irá definir quem avança ao grupo mundial. Histórico negativo O Brasil nunca venceu a Alemanha na Billie Jean King Cup, com cinco vitórias europeias nos confrontos entre os dois países. Mas a equipe brasileira vive o seu melhor momento no século e aprendeu com os confrontos recentes contra as alemãs. "Elas são um time forte, com muita tradição no tênis e o histórico está contra a gente. Mas temos construído algo muito grande, melhorando a cada vez que jogamos juntas", analisou Luisa Stefani.