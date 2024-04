Fortaleza e Botafogo ficam no empate pelo Brasileiro Sub-20

Tudo igual! Em partida válida pela segunda rodada do Brasileiro Sub-20 de futebol masculino, Botafogo e Fortaleza terminaram empatados em 1 a 1. O confronto aconteceu no Estádio Presidente Vargas, localizado na capital cearense. Ambas as retornarão ao campeonato na próxima semana, a partir da quarta-feira (17).

Os autores dos gols do jogo foram o lateral-esquerdo Arthur Barbosa, do lado do Fortaleza, e o ponta João Guilherme, para o Botafogo. O Leão do Pici desperdiçou a oportunidade de conquistar sua segunda vitória no torneio e assumir a primeira posição geral, juntamente com o Palmeiras. Eles enfrentarão o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira (18), às 19h, novamente no Presidente Vargas. O Glorioso, por sua vez, somou seu primeiro ponto no Brasileiro Sub-20 e jogará, na quarta-feira (17), contra o São Paulo, às 16h30.

Outras partidas

No Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Cuiabá pelo placar de 3 a 1. Aos nove minutos, o meia Wallace Yan rolou para o nigeriano Hassan Haruna bater forte e abrir o placar para os cariocas. O time mato-grossense chegou ao empate com Dudu, batendo pênalti. Ainda na etapa inicial, o o zagueiro Carbone fez de cabeça e o centroavante Weliton sacramentou o resultado final. O Mengão se recuperou da derrota para o Goiás na estreia e conquistou seus primeiros pontos no Brasileiro Sub-20. Já Dourado, conheceu sua segunda derrota no torneio.