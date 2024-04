Vôlei Renata bate o Cruzeiro e vai à semifinal da Superliga

Histórico! No terceiro jogo da série de quartas de final da Superliga Masculina, o Vôlei Renata superou o Sada Cruzeiro pelo placar de 3 a 2 (19/25, 25/20, 18/25, 25/19 e 15/13) e avançou à semifinal do torneio. Oitavo colocado na fase de classificação, o clube paulista derrotou o líder geral duas vezes, ambas fora de casa, para seguir adiante na competição nacional.

O principal destaque do Vôlei Renata no jogo foi o experiente ponteiro Maurício Borges, autor de 17 pontos e vencedor do Troféu Viva Vôlei de melhor jogador em quadra. A equipe de Campinas segue na busca do seu primeiro título da liga nacional. Já o Cruzeiro, atual bicampeão da Superliga, cai nas quartas de final pela primeira vez desde 2021, quando também foi eliminado por um oitavo colocado, na época o Vôlei Um Itapetininga. Uma curiosidade é que o jovem ponteiro Adriano, atleta da seleção brasileira, esteve presente nas duas ocasiões do lado vitorioso.

Sobre a partida

No início do primeiro set, o Cruzeiro começou impondo um ritmo forte de jogo e abrindo quatro pontos de vantagem, em uma situação de 15 a 11. Graças a uma atuação inspirada do cubano Miguel López, os mineiros fecharam parcial vencendo por 25 a 19. Logo depois, o Vôlei Renata voltou mais ligado e colocou quatro de frente. Controlando a diferença do marcador, os paulistas empataram a partida da Superliga com um triunfo por 25 a 20.