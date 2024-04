Paratleta Vinicius Rodrigues sofre grave acidente de ônibus, mas passa bem

Na madrugada desta segunda-feira (8), o paratleta Vinicius Rodrigues sofreu um grave acidente de ônibus. O recordista mundial nos 100m da classe T63 e vice-campeão paralímpico em Tóquio-2020 viajava de Maringá, no Paraná, sentido Londrina, quando o ônibus em que estava capotou. Vinicius está bem, e apareceu nas redes sociais para tranquilizar fãs e familiares.

De acordo com o relato do paratleta, o ônibus seguia seu curso normal, mas uma caminhonete entrou na contramão e obrigou o motorista a desviar. O ônibus, então, acabou capotando e indo para o acostamento. Além disso, Vinícius ainda contou que outros passageiros ficaram feridos, o motorista do ônibus ficou preso nas ferragens e o motorista do carro veio a óbito. O atleta ainda filmou o estado da caminhonete que colidiu com o ônibus. O veículo ficou totalmente destruído.

"Livramento. Acidente grave. O ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deus está sempre com seus anjos me guardando", comentou Vinicius Rodrigues sobre o acidente de ônibus em suas redes sociais.