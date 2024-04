Praia Clube bate o Flamengo e sai na frente na semifinal da Superliga

No sufoco! No primeiro jogo da série de semifinal da Superliga Feminina de vôlei, o Praia Clube fez o dever de casa, derrotou o Sesc-Flamengo por 3 a 2 (19/25, 25/20, 25/19, 22/25 e 15/9) e largou em vantagem na disputa. As equipes voltarão às quadras na próxima sexta-feira (12), às 18h30, no Ginásio do Maracanãzinho, para a realização da segunda partida.

A maior destaque do Praia no confronto foi a líbero Natinha, eleita a melhor jogadora em quadra em Uberlândia. Caso o Mengão vença o próximo duelo entre os times, o terceiro e decisivo jogo ocorrerá novamente no Rio de Janeiro, já que o clube carioca obteve a melhor campanha geral na fase de classificação da Superliga. Na outra chave, Osasco e Minas se enfrentam em busca de uma vaga na decisão.

Sobre a partida

Depois de um início equilibrado, o Flamengo caprichou no saque e colocou três pontos de vantagem no placar. Mais tarde, o Praia Clube melhorou seu desempenho no bloqueio e diminuiu a diferença para apenas um ponto. Porém, as cariocas retomaram a liderança do marcador e, com um ataque muito forte, abriram o confronto com uma vitória por 25 a 19.