Com clima quente, Guarulhos dá troco no Minas e força terceiro jogo na Superliga

Com a vitória do Guarulhos, as coisas prometem pegar fogo no terceiro e último jogo da série. O duelo está marcado para a próxima terça-feira (9), a partir das 21h, no Ginásio do Ponte Grande, em São Paulo. Quem vencer, vai se garantir na semifinal da Superliga Masculina de vôlei.

Resumo do jogo

Lutando pela sobrevivência na competição, o Guarulhos começou o jogo em alta voltagem. Aproveitando os erros, principalmente de saque, do Minas, a equipe paulista colocou uma boa vantagem no início da primeira parcial e administrou a diferença para abrir 1 a 0. Na sequência, os donos da casa até equilibrar a partida, mas acabaram superados após arrancada guarulhense na reta final.

O Minas voltou melhor no terceiro set e conseguiu ter 4 pontos de vantagem durante quase todo parcial. Perto do fim, o Guarulhos teve um bom momento e buscou o empate fazendo 22/22. Mesmo assim, não foi o suficiente para evitar a derrota e a partida ir ao quarto set.

O Guarulhos levou bom momento no fim do set anterior para o quarto set. O time paulista voltou a encaixar seu volume de jogo e pontuou bastante nos bloqueios. A vantagem chegou a 7 pontos antes da vitória ser confirmada.