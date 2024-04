Joinville bate Farma Conde e mantém inscrita nas quartas da Superliga

Resumo do jogo O Joinville impôs seu ritmo desde o início do jogo. Aproveitando o desencaixe do Farma Conde, os catarinenses abriram 1 a 0 com certa facilidade. A tônica da partida seguiu a mesma na segunda parcial e o volume defensivo dos visitantes lhe rendeu mais um set. Apostando tudo, os donos da casa ensaiaram uma reação com a vitória na terceira parcial e um bom início da quarta. Porém, o time de Santa Catarina engatou uma virada e fechou o confronto. "Zebras nas quartas" Todos os quatro confrontos das quartas de final da Superliga terminaram com o time visitante vencendo. Além do Joinville, Vôlei Renata, Araguari e Minas também venceram equipes com campanhas melhores na primeira partida da série. Agora, esses clubes têm a possibilidade de decidir a vaga em casa.