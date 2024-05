Felipe Meligeni avança às oitavas do Challenger de Turim

Após furar o qualificatório na última segunda-feira, Felipe Meligeni voltou ao saibro italiano para a disputa dos 16 avos de final do Challenger de Turim. A partida aconteceu nesta quinta-feira (16), após ter sido adiada devido às chuvas. Por lá, Meligeni venceu de virada o argentino Thiago Tirante por 2 a 1 (4/6, 6/3 e 6/1), em 1h42m. O outro brasileiro presente no torneio, Thiago Wild, entrará em ação nesta tarde para finalizar o duelo contra o finlandês Emil Ruusuvuori.

Atualmente na 132ª colocação do ranking mundial, Felipe Meligeni enfrentou Thiago Tirante, número 103 do mundo. Tenistas de nível parecido, Meligeni e Tirante começaram o duelo com bastante equilíbrio. Na primeira parcial houve apenas uma quebra, favorável ao argentino, que fez 6/4. No set seguinte, foi a vez do brasileiro devolver na mesma moeda, ao vencer a única quebra de serviço. Além disso, Felipe salvou um break-point no último game, antes de fechar a parcial em 6/3.

O terceiro e decisivo set, no entanto, fugiu do roteiro dos dois anteriores. O brasileiro fez valer o bom momento de vitórias (três seguidas), e conseguiu se impor do início ao fim da parcial. Meligeni quebrou três dos quatro serviços do argentino para vencer a partida com um 6/1. Esta foi a quarta derrota seguida de Thiago Tirante, que caiu na estreia dos últimos três torneios.