Tassia anota triplo-duplo e comanda vitória do Santo André na LBF

Autora da cesta decisiva, Tassia foi a MVP da partida, com 33 de eficiência. Ela anotou o seu primeiro triplo-duplo na LBF após 12 temporadas. Foram 16 pontos, 10 rebotes e 11 assistências para a capitã de Santo André. Esse foi apenas o oitavo triplo-duplo da história da LBF. Do lado do Unimed Campinas, quem se destacou individualmente foi a pivô senegalesa Fatou Diagne, também com 33 de eficiênia. Ela foi a cestinha do jogo, com 25 pontos, e também teve 17 rebotes.

As duas equipes volta a jogar no final desta semana. Na sexta-feira (29), o Unimed Campinas vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques. No dia seguinte, Santo André viaja até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Basquete.