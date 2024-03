João Victor Oliva faz índice de novo e fica perto de Paris-2024

João Victor Oliva conquistou resultados expressivos no fim de semana. Montando Feel Good V. O., o brasileiro foi vice-campeão no Grand Prix no sábado (23). Esse evento qualificou os 15 melhores para o Grand Prix Special disputado neste domingo (24). Com 71,85% de aproveitamento, o cavaleiro finalizou campanha no Internacional de Adestramento 3* de Alter do Chão, em Portugal, em terceiro lugar. Até o momento, esse é o único conjunto (cavalo/cavaleiro) apto a ocupar a vaga reservada ao Brasil no Hipismo de Adestramento nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com os 70.93% registrados no segundo lugar conquistado no sábado, João Victor Oliva registrou seu terceiro índice mínimo para representar o Brasil em Paris-2024. A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) definiu o intervalo das seletivas entre 01/01 a 03/06, portanto, apenas após esse período é que a entidade divulgará uma lista de candidatos com três conjuntos, informando o vitorioso no dia 15/06.

Para concorrer à vaga do Brasil no Hipismo Adestramento, os conjuntos precisam participar de pelo menos dois CDIs de 3* a 5*, alcançar no Grand Prix o índice mínimo de elegibilidade, que é de 67% de nota média final e com ao menos um juiz 5* da Federação Equestre Internacional (FEI), e competir no Grand Prix Special. João Victor Oliva busca participar de sua terceira Olimpíada. Ele conquistou as inéditas medalhas de prata individual e por equipes nos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023.