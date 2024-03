Flamengo ganha do Sesi Franca em duelo de líderes do NBB

Mais uma mudança no topo do Novo Basquete Brasil (NBB). Em pleno Pedrocão, o Flamengo ganhou do Sesi Franca por 88 a 73. Com o resultado, o time carioca assume a liderança do NBB, faltando apenas seis jogos para o fim da temporada regular. No outro jogo da noite, Bauru ganhou do Botafogo por 113 a 95.

O primeiro tempo da partida foi de domínio do Flamengo. Impulsionado pelo ótimo desempenho no perímetro, os rubro-negros abriram 17 pontos de vantagem logo no primeiro quarto e foram para o intervalo ganhando a partida por 52 a 39, mesmo com o Sesi Franca evoluindo em quadra no segundo período. O time da capital do basquete até manteve o bom rendimento no segundo tempo. Mas com o estrago feito pelo Flamengo no primeiro período, Franca não conseguiu reverter o resultado.

Gui Deodato foi o cestinha da partida. O ala flamenguista teve 23 pontos, oito rebotes e quatro assistências no jogo. Do lado do Sesi Franca, o destaque individual foi o pivô Márcio com 15 pontos e 5 rebotes.