Handebol masculino perde para Espanha e fica fora dos Jogos Olímpicos de Paris

O handebol masculino do Brasil não vai participar dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Neste domingo (17), a seleção brasileira da modalidade perdeu para a Espanha na última rodada do Pré-Olímpico por 28 a 26. A equipe precisava vencer os atuais medalhistas do bronze do Mundial na cidade espanhola de Granollers para conquistar a vaga olímpica.

Com a derrota diante da Espanha, o Brasil terminou com a terceira posição do grupo. A seleção brasileira somou apenas 2 pontos. A única vitória veio na segunda rodada contra o Bahrein. Além dos donos da casa, a Eslovênia fez 4 pontos e também se classificou após vencer a equipe asiática na última rodada, somando com a vitória diante dos brasileiros na estreia.

O Pré-Olímpico foi a última chance do Brasil se garantir em Paris-2024. Isto porque o país perdeu a primeira ao ficar com a prata dos Jogos Pan-Americanos, que deu a vaga continental ao campeão. A seleção brasileira de handebol masculino vinha de duas participações seguidas nos Jogos Olímpicos. Na Rio-2016, a equipe brasileira conquistou seu melhor resultado no evento ao cair nas quartas de final.