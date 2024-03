Bia Zaneratto marca e Kansas Current estreia bem na NWSL

Legião de brasileiras ficam no empate na estreia

Logo depois do confronto entre Kansas e Portland, aconteceu o duelo entre Orlando Pride e Racing Louisville. A equipe da Flórida escalou quatro jogadoras do Brasil no time titular: a volante Luana Bertolucci, as meias Angelina e Marta e a atacante Adriana. Elas não tiveram um bom início de jogo e viram as adversárias abrir 2 a 0 aos 20 minutos, com gols da colombiana Elexa Bahr e da nigeriana Uchenna Kanu. No entanto, o Pride reagiu e sacramentou o empate em 2 a 2, com um tento da estadunidense Summer Yates e um contra. Rafaelle Souza, do Orlando, e Ary Borges, do Racing, estiveram ausentes da disputa.

Mais tarde, o Chicago Red Stars venceu o Utah Royals pelo placar de 2 a 0. As autoras dos gols da vitória foram as atacantes Allyson Schlegel e Ava Cook. A volante brasileira Júlia Bianchi foi titular e atuou durante os 90 minutos. Ela finalizou com quatro desarmes, quatro interceptações e quatro duelos vencidos no chão. Por fim, o Houston Dash, da meia Andressa Alves, foi goleado pelo North Carolina Courage por 5 a 1.