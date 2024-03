Tatiana Weston-Webb elimina havaiana e vai à semi em Peniche

Brasil na semi! No confronto válido pelas quartas de final da etapa de Peniche do Circuito Mundial de surfe, a brasileira Tatiana Weston-Webb superou uma adversária havaiana e se classificou para a semifinal do torneio. A próxima chamada do evento acontecerá nesta quarta-feira (13), a partir das 3h, no horário de Brasília-DF.

Na única bateria que disputou no dia, Tati derrotou a jovem Bettylou Sakura Johnson, finalizando com o somatório de 13.86. Agora, ela irá encarar a australiana Tyler Wright, bicampeã mundial na modalidade. Por outro lado, Luana Silva foi superada pela francesa Johanne Defay e ficou pelo caminho. Entre os homens, depois de um show na última segunda-feira (11), Gabriel Medina está garantido nas quartas de final e também deve cair na água na próxima chamada da etapa de Peniche.

Desempenho das brasileiras

No duelo contra Bettylou, Tatiana iniciou a bateria encaixando ótimas rasgadas e conseguindo uma onda de nota 4.50. Logo depois, ela melhorou o seu desempenho e alcançou a marca de 7.83, graças a execução de seis manobras em uma única oportunidade. A surfista havaiana reagiu e diminuiu a distância com um 5.67. Na sequência, Sakura Johnson emplacou um ótimo tubo e atingiu a pontuação de 6.50, encostando no somatório da brasileira. Porém, nos últimos 40 segundos, Tati somou mais um 6.03 e sacramentou a vitória e a classificação à semifinal.