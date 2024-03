Jane Karla vai disputar o bronze no Fazza Championship

Com o resultado, Jane Karla vai disputar a medalha de bronze no Fazza Championship, a primeira competição internacional da temporada. Ela enfrentará a britânica Phoebe Pine na quinta-feira (07), às 05h35 (horário de Brasília) por um lugar no pódio. A final será entre a francesa Julie Chupin e a turca Oznu Cure.

O Brasil contou com outros seis atletas nas chaves individuais da competição de tiro com arco paralímpico. Reinaldo Vagner Ferreira, Diogo de Souza, Andrey Castro chegaram até a fase de 16 avos no composto open masculino, assim como Helena Moraes no composto open feminino. Por fim, Eugênio Franco e Helcio Perilo caíram nas oitavas do W1 masculino.