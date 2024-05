Seleção masculina é convocada para Pré-Olímpico

O Brasil está no Pré-Olímpico ao lado de Montenegro e Camarões na primeira fase. Em seguida, no cruzamento das semifinais, pode encarar Letônia, Filipinas ou Geórgia. Vale destacar que apenas o campeão se classifica para Paris-2024. No último Pré-Olímpico, o Brasil perdeu na final para a Alemanha, atual campeã do mundo.

Amistosos

Após o período de treinos em Blumenau, o Brasil viaja para a Europa, onde vai disputar três amistosos antes do Pré-Olímpico de basquete. No dia 24 de junho, encara a Polônia. Em seguida, no dia 26, joga contra a Croácia. Ambos os jogos acontecem em Opatija, na Croácia. Por fim, encerra a preparação diante da Eslovênia, na capital Liubliana.

O Pré-Olímpico de basquete masculino vai contar com transmissão ao vivo da ESPN no Brasil. Além disso, os duelos amistosos ainda terão horários e transmissões definidas.

Lista do Pré-Olímpico