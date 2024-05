Brasil estreia na Série Qualificatória Olímpica em Xangai

Após dois dias de sessões de treino, o skate brasileiro vai estrear no Olympic Qualifier Series (Série Qualificatória Olímpica) de Xangai. O primeiro dia de disputas será de classificatórias para o Park feminino e para o Street masculino, com início na noite desta quarta-feira (15). Confira mais informações aqui.

Dora Varella, Isadora Pacheco, Fernanda Tonissi, Raicca Ventura e Yndiara Asp representam o Brasil na primeira fase do parkfeminino. Victoria Bassi estava entre as classificadas, mas se lesionou no último dia da pré-temporada em Lishui. Por isso, ficou de fora das disputas. Elas entram na pista a partir das 22h45 desta quarta-feira. "A pista do campeonato em Xangai é desafiadora. É desafiador também pelo pouco tempo de treino que a gente tem, mas com a ajuda e todo apoio dos técnicos dando opinião na linha, ajudando a gente a encaixar nossas manobras, vai dar tudo certo. Vai ser uma honra para mim poder representar o Brasil junto com todos os melhores skatistas do Brasil e do mundo. Torcer para todo mundo conseguir encaixar suas manobras e acertar a linha, que vai dar bom para o Brasil", destacou Fernanda Tonissi.