CPB apresenta uniformes dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

"Começamos este projeto dos uniformes com acessibilidade para as pessoas com deficiência lá em 2019, por conta própria, apenas para consumo interno e uso dos atletas durante as competições. A chegada da ASICS em 2023 agregou valor na nossa missão de incluir a pessoa com deficiência na sociedade por meio do esporte".

É mais uma prova inconteste de que os resultados obtidos pelos nossos atletas nas canchas de todo o mundo chamaram a atenção no mercado. Isso induz diversos setores a mudanças significativas em prol da causa das pessoas com deficiência. Agora teremos a comercialização dos produtos e as pessoas com deficiência terão a oportunidade de trajar os uniformes dos maiores atletas paralímpicos do mundo: os brasileiros". Comentou Mizael Conrado, bicampeão paralímpico de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008) e presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Além de Mariana e Nathan, outros nove atletas desfilaram na noite desta segunda-feira. São eles: Vinícius Rodrigues (atletismo), Leonardo Mello (atletismo), Marco Aurélio (atletismo), Danielle Longhini (goalball), Lucas Mozela (natação), Cátia Oliveira (tênis de mesa), Edwarda Oliveira Dias (vôlei sentado), Bruna Nascimento (vôlei sentado) e, por fim, Thales Martins (atletismo). Até agosto deste ano, o CPB ainda promoverá mais um evento para a divulgação de outras peças para os atletas no megaevento na capital francesa.

Brasil em Paris

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) tem a expectativa de convocar cerca de 250 atletas para os Jogos de Paris. A delegação brasileira, até o momento, assegurou a participação de 160 esportistas. As modalidades garantidas são: atletismo, natação, vôlei sentado (masculino e feminino), goalball (masculino e feminino), futebol de cegos, ciclismo, hipismo, canoagem, remo, taekwondo, tiro esportivo, tiro com arco, bocha e tênis de mesa. Além disso, estão a confirmar ainda o número de atletas sem deficiência, como goleiros, atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros. Por fim, a convocação final deverá acontecer em três partes até julho.