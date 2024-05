Eric Jouti perde de croata na estreia e se despede da Capadócia

A estreia de Eric Jouti no WTT Feeder da Capadócia, na Turquia, também marcou sua despedida do torneio. Nesta quarta-feira (12), o brasileiro número 112 do ranking mundial disputou sua primeira, e última, partida contra o croata Frane Kojic. Sem encaixar seu jogo, Jouti acabou cometendo erros nos momentos decisivos e perdeu de 3 a 1 (11/9, 11/8, 10/12 e 11/6).

Dono da posição 279 do ranking, Frane Kojic vai enfrentar Yi-Hsin Feng, do Taipé Chinês, nas oitavas de final do WTT Feeder da Capadócia. Antes de enfrentar Eric Jouti na segunda rodada, Kojic havia batido Tzu-Yi Yang, também do Taipé, na primeira rodada da competição. Por conta de sua condição no ranking, Jouti estreou direto na segunda fase. O jogo O primeiro set foi marcado por vários erros de cada lado. Jouti levou a melhor no início e abriu 3 a 0. Contudo, Kojic buscou o empate na sequência com a situação invertida. A partida ficou ponto a ponto, quando o croata abriu 10/8 e fez 1 a 0 na segunda oportunidade após erro de ataque do brasileiro: 11/9.