Jogadoras querem o título da Liga das Nações antes de Paris

Vices seguidos

A Liga das Nações é uma competição de seleções que ocorre anualmente desde 2018 (não houve em 2020 por conta da pandemia de Covid-19). A VNL surgiu para substituir o extinto Grand Prix, que foi disputado entre 1993 e 2017. O Brasil foi o maior campeão do Grand Prix, com 12 títulos, mas ainda não conquistou nenhuma vez a Liga das Nações de vôlei feminino.

Em cinco edições da VNL já realizadas, a seleção comandada por Zé Roberto foi vice-campeão em três (2019, 2021 e 2022), semifinalista em 2018 e caiu nas quartas no ano passado. Além disso, a equipe também foi vice-campeã dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e do Mundial de 2022. Por tudo isso, a busca deste título tem um caráter especial.

"Queremos jogos que nos preparem, que nos tirem da zona de conforto, que realmente nos desafiem. Nós estamos usando, sim, a VNL como preparação para os Jogos Olímpicos, mas queremos vencer a competição. Nós queremos conquistar uma grande competição porque a gente bateu na trave algumas vezes durante esse ciclo", falou a capitã Gabi.

Primeira semana no Maracanãzinho

Depois de estrear com vitória diante do Canadá por 3 a 1 na noite da última terça-feira, o Brasil volta a jogar pela VNL nesta quinta-feira (16), às 14h, contra a Coreia do Sul. Todos os duelos desta semana ocorrem no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A equipe duelará contra EUA e Sérvia na primeira etapa.