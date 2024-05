Bruno Lobo é ultrapassado, mas segue brigando pela ponta

Bruno Lobo segue brigando pela primeira posição da fase classificatória do Mundial de Fórmula Kite, da vela. Na competição que acontece em Hyères, na França, o velejador brasileiro terminou as quatro regatas desta quarta-feira (15) com o segundo lugar e agora aparece na terceira posição da tabela geral. Lucas Fonseca e Maria do Socorro também competiram.

Apesar de terminar em segundo lugar todas as baterias que disputou nesta quarta-feira, Bruno Lobo teve um desempenho abaixo se comparado ao feito na estreia, quando venceu três das quatros. Além disso, a performance também modificou um pouco sua situação na tabela, pois seus rivais pela ponta venceram suas regatas. Dessa forma, antes dividindo a primeira posição com Maximilian Maeder, de Singapura, agora Bruno caiu para o terceiro lugar com 9 pontos perdidos. Maeder lidera com 6 pontos, enquanto a segunda posição pertence ao francês Axel Mazella, que possui 8 após oito regatas disputadas.