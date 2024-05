Brasileiros se preparam para o Mundial de Atletismo Paralímpico

"Foi uma viagem muito longa. Conseguimos descansar um pouco, mas acabei perdendo o sono na madrugada e fiquei acordada até de manhã. Então, essa questão do fuso horário ainda mexe um pouco com a gente. No entanto, até o período da nossa estreia já estaremos adaptados à rotina no Japão", afirmou a lançadora e arremessadora paulista Beth Gomes, da classe F53 (que competem sentados).

Na manhã (do Japão) desta quarta-feira (15), atletas do campo, como os paulistas Eduardo Pereira (F34) e Giovanna Boscolo (F32), a baiana Raissa Machado (F56), a amapaense Wanna Brito (F32), além das saltadoras em distância Zileide Cassiano (T20) e Débora Lima (T20), treinaram em um campo de treinamento anexo ao Estádio Kobe Universiade Memorial Stadium, onde acontecerá a competição oficial.

Já os competidores de pista, como Petrúcio Ferreira (T47), Washignton Nascimento (T47), Samuel Conceição (T20), além dos cadeirantes Aline Rocha (T54), Ariosvaldo Fernandes (T53) e de Vinícius Quintino (T72), da Petra, realizaram suas atividades no parque Shiawase No Mura, também em Kobe. À tarde, alguns deles puderam realizar um trabalho de reconhecimento da pista e do campo do estádio-sede do Mundial.

"Esta é a primeira vez que viajo para um país tão distante do Brasil, com fuso horário de 12 horas. Então, não dormi direito nos primeiros dias e também não tenho sentido muita fome no almoço e na janta. Mas estou me preparando bem porque minha estreia está próxima e vou em busca de um pódio para o Brasil". Avaliou Wanna Brito, que competirá no lançamento de club.

Bom retrospecto

Ao todo, o Brasil já conquistou 267 medalhas na história dos Mundiais de atletismo. Isso sem considerar a participação do país na edição de Birmingham 1998 por falta de dados do Comitê Paralímpico Internacional. Assim, foram 89 ouros, 81 pratas e 97 bronzes.