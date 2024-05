Adaptabilidade é trunfo de Rosamaria no sonho de ir a Paris

Mesmo tendo sido nomeada como ponteira na lista de convocação, Rosamaria atuou como oposta diante do Canadá. Zé Roberto a escolheu para ser titular, bancando Kisy - única oposta convocada para o jogo. Rosa esteve em quadra em praticamente três sets inteiros e marcou 12 pontos na vitória por 3 sets a 1, sendo dez de ataque, um de bloqueio e um de ace.

"Estou disponível e disposta a fazer o meu melhor. Esse ano eu tenho jogado mais como oposta, assim como no ano passado. Nos outros anos, joguei praticamente só como ponteira. Então, essa adaptação para mim também é importante. A minha cabeça está pronta para me adaptar ao que for necessário", falou a catarinense, que tem 30 anos de idade.

Corrida por Paris

Novidade desta temporada, Zé Roberto pode mudar a lista das 14 jogadoras relacionadas a cada jogo da Liga das Nações. Junto à comissão técnica, o treinador definiu que os 18 nomes relacionados para a primeira etapa serão as mesmas ao longo das outras semanas da competição. Após a VNL, somente 12 destas jogadoras seguirão para disputar a Olimpíada de Paris.

Além de Kisy, Zé conta com outras duas opostas de origem entre as inscritas na Liga das Nações: Lorenne e Tainara (não relacionadas contra o Canadá). Já na ponta, há Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann, Pri Daroit e Helena. A disputa de Rosamaria é com essas atletas. Em seu caso, a experiência também pode fazer a diferença por um lugar na capital francesa, uma vez que ela disputou Tóquio-2020 como ponteira/oposta. Na ocasião, conquistou a medalha de prata.

"Fico muito feliz de estar aqui ainda, de estar participando dessa renovação, de ter participado de um grupo tão vencedor e de estar aqui hoje podendo dividir com essas meninas tão jovens que estão chegando, que têm um potencial incrível e com muita vontade de aprender e de estar aqui", comentou a atleta, que também foi vice-campeã da VNL 2021 e 2022 e vice-campeã mundial em 2022.