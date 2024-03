Vôlei Renata vence jogão para entrar no G8 da Superliga

O Vôlei Renata está de volta ao G8 da Superliga Masculina de vôlei 2023/2024. Nesta segunda-feira (4), o time campineiro venceu o Joinville de virada por 3 sets a 0 (18/25, 20/25, 25/22, 25/20 e 21/19). O resultado fez a equipe assumir, provisoriamente, a oitava colocação. Já o vice-líder Farma Conde não sofreu tanto para derrotar a Academia Vôlei por 3 set a 0 (25/23, 25/21 e 25/22).

A partida começou com o Joinville aproveitando os problemas na recepção e nos ataques do Vôlei Renata para vencer os dois primeiros sets. Na volta para a terceira parcial, Horácio Dileo apostou na entrada do central Leo para melhorar o passe do Renata e acertou. Além disso, o oposto campineiro Bruno Lima entrou de vez no jogo e a decisão foi para o tie-break. Nele, o jogo ganhou tons dramáticos com ambos os times desperdiçando e salvando match-points até o time paulista levar a vitória.

Como resultado da vitória, o Vôlei Renata chegou a 24 e ultrapassou o Suzano nos critérios de desempate. Contudo, a posição do time de Campinas pode ser provisória, pois os rivais ainda jogam nesta rodada. Caso somem pontos contra o Blumenau na quarta-feira (6), os suzanenses retomam o oitavo lugar. Mesmo com a derrota, o Joinville permanece na quinta posição com 31 pontos. Contudo, o time catarinenses pode ver o Minas encostar e o Sesi se distanciar ao fim da rodada.