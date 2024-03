Thiago Wild é o único brasileiro a vencer no quali Indian Wells

Eliminações Se para Wild o dia terminou positivo, Laura Pigossi e Felipe Meligeni não podem dizer o mesmo. A medalhista olímpica que vinha de título na África do Sul saiu na frente contra a colombiana Camila Osorio, mas acabou tomando a virada da número 91 da WTA com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Meligeni se despediu do quali com derrota para o norte-americano Nicolas Moreno de Alborán com 6/3 e 6/1.