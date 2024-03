Mateus Assis fica em 6º lugar na Copa do Mundo de Dubai

O brasileiro Mateus Assis ficou em sexto lugar na disputa da categoria até 107kg da Copa do Mundo de halterofilismo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira (04). Ele marcou 206kg e ficou a 15kg de um lugar no pódio. Outro brasileiro a competir no dia, Evânio Rodrigues não teve tentativas válias na disputa até 88kg.

Mateus Assis ergueu 206kg logo em sua primeira tentativa e depois falhou nas duas seguintes. Ele terminou na sexta colocação. O iraniano Aliakbar Gharibshahi levou o ouro com 250kg, enquanto o mongol Sadnompiljee Enkhbayar, com 240kg, e o uzbeque Ilkhom Khalimov, com 221kg, completaram o pódio. Dez atletas tiveram marcas válidas na categoria até 109kg.

Já na outra disputa com brasileiros no dia, a até 88kg, Evânio Rodrigues não obteve um bom desempenho. Vice-campeão paralímpico na Rio-2016, ele realizou três tentativas inválidas: duas para 195kg e uma para 204kg. Dessa forma, ficou sem marcas válidas e terminou sem colocação final. O chinês Panpan Yan levou o ouro com 220kg.