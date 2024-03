Gaskins faz 34 pontos e Unifacisa vence Pato no NBB

A Unifacisa engatou sua segunda vitória seguida no NBB (Novo Basquete Brasil) nesta segunda-feira (4). Recebendo o Pato Basquete, a equipe paraibana contou com uma noite inspirada de Trevor Gaskins para vencer 85 a 79.

O camisa 2 do Jack estava com a mira calibrada e foi o cestinha com 34 pontos, 21 deles em arremessos triplos. O time de Campina Grande ainda contou com André Góes, Corvalan e Antônio pontuando na casa dos dois dígitos para garantir a vitória. Do lado do Pato, Barnes fez 20 pontos e foi o maior pontuador da equipe.

Com pouco mais de 62% de aproveitamento em 29 jogos, a Unifacisa detém a sétima melhor campanha da primeira fase do NBB. Foram 18 vitórias e 11 derrotas para a equipe paraibana. Já o Pato está em 13º lugar com 11 vitórias e 18 derrotas em 29 partidas disputadas.