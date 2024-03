Com show de Kayo, Flamengo encaminha vaga na semi da BCLA

Sem tomar conhecimento. Foi assim que o Flamengo venceu o Obras Sanitarias em Buenos Aires nesta segunda-feira (4). O duelo entre a equipe carioca e a argentina abriu a série de quartas de final da Basketball Champions League Americas (BCLA). Com arremessos triplos calibrados de Kayo Gonçalves, o Mengão encaminhou a classificação com 113 a 80 no placar.

Como resultado da vitória na Argentina, o Flamengo agora decide a vaga na semifinal da BCLA em casa. Por terminar líder na fase de grupos, o time carioca agora manda os dois últimos jogos da série no Maracanãzinho. O primeiro deles, marcado para esta quinta-feira (7), pode ser o último caso os comandados de Gustavo De Conti conquistem mais um resultado positivo.

Os rebotes ofensivos fizeram a diferença para o Flamengo na noite desta segunda-feira. Os rubro-negros imprimiram um ritmo forte no ataque e retomaram a posse 19 vezes em ocasiões que arremessaram errado. Em comparação, o Obras Sanitarias só conseguiu a façanha em três oportunidades no jogo inteiro. Além disso, as bolas triplas também ajudaram o Mengão, que acertou 16 contra apenas 10 dos argentinos.