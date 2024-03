O Unisociesc/Blumenau deu uma saudosa boas-vindas à Liga Desportiva de Ponta Grossa na LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta segunda-feira (4), a equipe paranaense recebeu os catarinenses para sua primeira partida no principal campeonato nacional da modalidade. Sem piedade, o Blumenau abriu os trabalhos atropelando as calouras por 77 a 40.

O primeiro quarto deu até a impressão de que o confronto seria equilibrado, terminando com 22 a 19 para as catarinenses. Contudo, aparentemente o fôlego das donas da casa não resistiu ao restante do confronto e o Blumenau tomou as rédeas. Dessa forma, a distância no placar só aumentou até o estouro do cronômetro.

O destaque individual da partida foi Glenda Cruz. A jogadora do Blumenau foi a cestinha do jogo com 16 pontos, além de pegar 7 rebotes e dar 3 assistências. O time vencedor ainda contou com Letícia Lopes, Sil Gustavo e Mia Hopkins pontuando na casa dos dois dígitos. Do lado do Ponta Grossa, Giovanna Carey fez 9 e foi a maior pontuadora.