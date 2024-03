Orlando Luz é vice-campeão do ATP 250 de Santiago

Orlando Luz e Matías Soto chegaram na final do ATP 250 de Santiago em grande estilo, eliminando duas duplas cabeças de chave no caminho. Entre eles, a parceria do brasileiro Marcelo Melo com o holandês Matwe Middelkoop, que eram os cabeças de chave número 1 do evento. Mas na final, eles foram superados em pouco mais de uma hora por Barrios Vera e Tabilo. O primeiro set da partida foi de domínio maior dos chilenos, que conseguiram dois break points para ganhar a parcial. No segundo set, o duelo ficou mais equilibrado, com um empate em 4/4. Mas Barrios Vera e Tabilo ganharam dois games seguidos para fechar a partida e ficar com o título.

A final em Santiago foi a primeira da carreira de Orlando Luz em um torneio ATP. Anteriormente, o atleta tinha apenas disputado finais de torneios nível Challenger e Future (ITF). Com a boa campanha no Chile, Orlando Luz ganhou 20 posições no ranking de duplas da ATP e agora ocupa a 113ª posição. A melhor colocação da carreira do tenista foi o 90º lugar em setembro de 2021.