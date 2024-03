Hussein Daruich fica em sexto em disputa por vaga olímpica no tiro

O prodígio Hussein Daruich, de apenas 16 anos, ficou perto de conquistar a vaga olímpica da fossa olímpica no Campeonato das Américas, que está sendo disputado na República Dominicana. O atirador paranaense se classificou para a final, mas terminou a prova na sexta colocação. Apesar disso, o atleta ainda tem mais chance de tentar ir para Paris, no Pré-Olímpico Mundial, que vai acontecer no Qatar entre 19 e 29 de abril.

Estava em jogo na fossa olímpica do Campeonato das Américas apenas uma vaga. Como dois americanos já haviam se classificado anteriormente, nenhum atleta dos Estados Unidos era elegível na competição. Do mesmo jeito que o guatemalteco Jean Pierre Brol, que garantiu a vaga em Paris-2024 com a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Qualificação Com 48 atletas na disputa, três brasileiros buscavam uma vaga na final. O único a avançar foi Hussein Daruich, que se classificou em terceiro lugar com 120 pontos. Jaison Santin terminou empatado com o sexto colocado, o dominicano Eduardo José Lorenzo, mas foi eliminado no desempate. O único que ficou longe foi Haddy Gomes, 29º com 109 pontos.