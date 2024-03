Estreando em 2024, Jerusa Geber faz melhor marca da temporada

Atualmente, Jerusa detém o recorde mundial dos 100m T11 com 11s86. A brasileira alcançou tamanha façanha no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico de 2023, realizado em Paris. Com o resultado deste domingo, ela superou a compatriota Lorena Spoladore, que havia feito a distância em 12s61 durante a primeira etapa do Desafio CPB/CBAt.