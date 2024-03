Eliane e Lissandra encerram participação do Brasil em Glasgow

Acabou o Campeonato Mundial Indoor de Atletismo em Glasgow. Neste domingo (3), último dia de competições na cidade escocesa, o Brasil teve representantes na final do salto em distância feminino. Eliane Martins e Lissandra Campos encerraram com as 14ª e 15ª posições respectivamente.

Tanto Eliane Martins quanto Lissandra Campos não conseguiram avançar para a fase final da prova. Sendo assim, as duas brasileiras só saltaram três vezes. Martins conseguiu sua melhor distância na primeira tentativa ao marcar 6,29m. Ela ainda teve os outros dois saltos válidos, mas não superou a marca. Por outro lado, Campos só conseguiu uma marca válida na última chance, com 6,15m.

O corte para os últimos três saltos ficou com a romena Alina Rotaru-Kottmann, saltando para 6,46m. Favorita, a norte-americana Tara Davis-Woodhall conquistou o bicampeonato do Mundial Indoor sendo a única de toda a prova a romper a barreira dos 7,0m. Foram dois saltos nesta distância e o 7,07m garantiu o título. Sua compatriota Monae Nichols completou a dobradinha faturando a prata com 6,85m, enquanto a espanhola Fátima Diame levou o bronze marcando 6,78m.