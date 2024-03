Yaras perdem dois jogos, mas avançam de fase em Los Angeles

Pela segunda semana seguida, as Yaras estão nas quartas de final no Circuito Mundial de rúgbi sevens. A seleção brasileira está disputando a etapa de Los Angeles da World Series e conseguiram a classificação para os playoffs. Neste sábado (2), o Brasil perdeu os seus dois jogos, mas com a vitória anterior contra Fiji, garantiu a classificação para a fase final.

No primeiro jogo do dia, as Yaras enfrentaram a Nova Zelândia, atual campeã olímpica. O jogo foi marcado pela chuva que complicou as condições de jogo. No primeiro tempo, as neozelandesas conseguiram 26 pontos com quatro tries e três conversões. Na segunda metade do jogo, a Nova Zelândia conseguiu mais 14 pontos para vencer o jogo por 40 a 0. Destaque para a craque do time da Oceania, Tayla King, que com um try e quatro conversões na partida se tornou a maior pontuadora de todos os tempos do Circuito Mundial de Sevens.

Segunda derrota

Em seguida, a equipe brasileira encarou a África do Sul. As Yaras já tinham vencido as sul-africanas na última semana em Vancouver. Mas desta vez, o duelo foi mais acirrado. O Brasil abriu o placar com um try de Bianca Silva e conversão de Raquel Kochhann. A África do Sul descontou com um try no fim do primeiro tempo. Após o intervalo, as africanas pressionaram o Brasil que se defendeu bem para evitar uma pontuação adversária. Mas no lance final, Ayanda Malinga conseguiu um try para garantir a vitória da África do Sul por 10 a 7.