Praia derruba Sesc Flamengo e vai à final da Copa Brasil

O Praia Clube teve uma ótima atuação para derrubar o Sesc Flamengo na semifinal da Copa Brasil. Destaque para a ótima atuação do time no bloqueio e para o desempenho da levantadora Claudinha, que soube distribuir as bolas para o ataque, driblando a marcação rubro-negra. Do lado do Sesc Flamengo, a ponteira Roni, recém recuperada de uma virose, jogou abaixo do seu potencial, diminuindo as opções de Brie King para os ataques do time.

Em um jogo que teve vários ralis, a líbero Natinha fez defesas importantes para o Praia e, ao final do jogo, foi escolhida como a melhor jogadora da partida. No ataque, a ponteira Sofya Kuznetsova foi a maior pontuadora do Praia, com 20 pontos, seguida pela central Adenízia, com 13. A oposta Sabrina Machado foi a maior pontuadora do Sesc Flamengo, com 12 acertos.