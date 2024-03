Minas bate Fluminense e final da Copa Brasil terá clássico

A decisão da Copa Brasil de vôlei feminino terá mais um clássico mineiro. Repetindo a final do ano passado, Gerdau Minas e Dentil/Praia Clube se enfrentam na disputa do título. Na segunda semifinal da competição, o Minas derrotou o Fluminense por 3 a 1, com parciais de 25/20, 25/21, 17/25 e 25/16, para se juntar ao rival na final da Copa Brasil.

O Minas dominou os dois primeiros sets da partida. O time teve uma grande efetividade no saque, para quebrar a linha de passe do Fluminense, enquanto Kisy foi o destaque da equipe no ataque, virando bolas importantes para o Minas. A equipe carioca se recuperou no terceiro set, diminuindo a vantagem mineira. Mas no quarto set, o Gerdau Minas voltou a mostrar o ótimo volume de jogo das parciais iniciais para confirmar a vitória.

Kisy foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos, seguida por Pri Daroit, com 16. Do lado do Fluminense, a ponteira Uzelac foi a principal pontuadora da equipe, também com 16 pontos.