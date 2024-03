Luana Carvalho para nas oitavas do Grand Slam de Tashkent

No segundo dia de lutas do Grand Slam de Tashkent, no Uzbequistão, quatro judocas brasileiras entraram no tatami. Assim, Luana Carvalho teve o melhor desempenho, alcançando às oitavas de final na categoria até 70 kg. Neste estágio, perdeu por uma chave de braço para a francesa Margaux Pinot. Além disso, Ellen Froner participou na mesma categoria e Ketleyn Quadros e Gabriella Mantena competiram na categoria até 63 kg.

Inicialmente, Luana, 29 no ranking mundial, passou da primeira rodada por bye e teve um encontro com a chinesa Dan Yu. Desse modo, a brasileira venceu com dois wara-ari, que significou o ippon para avançar ao próximo estágio. Contudo, Luana, de 21 anos, enfrentou a francesa de 30 e que ocupa a 13ª colocação no ranking. Margaux vem de uma medalha de bronze no Grand Slam de Paris, que conquistou em fevereiro.

Curiosamente as duas lutas foram decididas por imobilização. Luana aplicou uma chave no pescoço da chinesa. Em seguida, sofreu uma chave de braço que a obrigou a dar os tapinhas de desistência. A francesa seguiu avançando até a final do torneio e luta por sua quinta conquista em Grand Slams.