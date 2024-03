Isadora Pacheco cai em suas três voltas do Park na semi de Dubai

Na competição que vale pontos para a corrida olímpica, a skatista brasileira Isadora Pacheco terá de se contentar com a 15ª colocação. Assim, no Pro Tour de Dubai do Park, a atleta não repetiu o bom desempenho das quartas de final e caiu em suas três apresentações da semifinal. Neste sábado (2), não passou dos 55 pontos e não avançou de estágio.

Tem dias em que nada sai como o planejado. Infelizmente, para Isadora e a torcida brasileira hoje foi um desses dias. Em sua primeira tentativa, a skatista fazia uma apresentação consistente, porém caiu e teve sua melhor nota dentre as três apresentações. Os juízes deram 54,43 para a atleta. Contudo, sofreu uma nova queda no começo de sua segunda volta e no meio da terceira, não melhorando sua marca inicial. Teve um 22,36 e um 53,66 pontos.

Desse modo, ficou longe dos 82,23 pontos que a estadunidense Bryce Wettstein atingiu para ser a oitava classificada para a final de domingo. Como a japonesa Hinano Kusaki não se apresentou, Isadora amargurou a última colocação entre as 15 skatistas que chegaram nesse estágio. A espanhola Naia Laso atingiu a maior nota da semifinal em sua primeira volta, com 88 pontos.