Isabel Swan e Henrique Haddad estão fora de Paris-2024

Isabel Swan e Henrique Haddad terminaram neste sábado a participação deles no Mundial de 470, disputado em Mallorca, na Espanha. A dupla encerrou o campeonato em 27º lugar, resultado que seria suficiente para classificá-la para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mas eles não irão para a França no meio do ano porque não atingiram o índice exigido pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela). Para garantir presença na Olimpíada, eles precisavam terminar entre os 16 primeiros colocados.

A missão era difícil, já que eles começaram o dia em 26º lugar e precisariam de um desempenho espetacular no dia que definira os dez classificados para a Medal Race. Mas isso ficou longe de acontecer. Nas duas regatas do dia, Isabel Swan e Henrique Haddad terminaram em 24º e depois em 28º, que acabou descartado por ser o pior resultado deles na competição. Com os resultados, eles somaram 157 pontos perdidos e terminaram em 27º lugar na classificação geral. Na flotilha prata, Juliana Duque e Rafael Martins venceram a primeira regata do dia e terminaram em 16º na segunda. Por fim, somaram ao todo 133 pontos perdidos e terminaram em 39º lugar na classificação geral.