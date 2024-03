Inter e Corinthians avançam na Copa do Brasil Sub-17

Nesta sexta-feira (1), aconteceram os últimos jogos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 de futebol masculino. Em Porto Alegre, o Internacional venceu o clássico contra o Grêmio por 2 a 0. Já no outro jogo da noite, o Corinthians ganhou do Criciúma por 2 a 1 para garantir a classificação para as oitavas de final da competição.

O Gre-Nal foi de domínio colorado na Copa do Brasil Sub-17, com o Internacional ganhando por 2 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado por Gabriel Carvalho que após um "bate-rebate" na área ficou com a sobra e fez um belo chute em direção ao gol. Em seguida, Guilherme Barbosa recebeu um belo passe na entrada da área para fazer o segundo gol da vitória do Internacional. Anteriormente, Corinthians e Criciúma se enfrentaram no Parque São Jorge. Kauã abriu o placar para o Timão aos sete minutos de jogo. No segundo tempo, Rodriguinho aumentou a vantagem alvinegra. Já nos acréscimos, Felipe descontou para o carvoeiro, mas não foi o suficiente para forçar a disputa de pênaltis no confronto.