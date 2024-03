Caio Bonfim quebra recorde brasileiro em prova na China

O brasileiro Caio Bonfim garantiu um ótimo resultado na etapa de Taicang, na China, do Circuito Mundial de marcha atlética. O marchador levou a medalha de bronze na prova com direito a um novo recorde brasileiro dos 20km. Caio completou a prova em 1h17min44s, melhorando em três segundos a sua melhor marca pessoal.

O campeão da prova em Tiacang foi o chinês Zhang Jun, vencedor dos 20km nos Jogos Asiáticos no ano passado. Ele chegou praticamente junto do italiano Massimo Stano, atual campeão olímpico da prova. Zhang cruzou primeiro a linha de chegada, mas ambos terminaram com o mesmo tempo: 1h17min26s. Caio Bonfim veio logo atrás, 22 segundos após os líderes. Assim como o brasileiro, Massimo Stano também estabeleceu um novo recorde nacional com o resultado em Taicang.

O Circuito Mundial de marcha atlética consiste de uma série de provas, reunindo alguns dos melhores do mundo na modalidade. Em 2023, Caio Bonfim foi o campeão geral no masculino, após ganhar dois ouros e duas pratas ao longo da temporada. Essa foi a segunda prova de Caio em 2024. No mês passado, o atleta ganhou Copa Brasil de Marcha Atlética.