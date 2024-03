Brasil bate Japão pela segunda vez em amistoso em Portugal

A Seleção Feminina de handebol finalizou a série de amistosos na Europa vitoriosa. Neste sábado (02), a equipe superou o Japão por 27 a 22. Durante a semana as brasileiras treinaram em Portugal visando os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O time do Brasil handebol já realizou duas partidas amistosas, a primeira foi no quinta, quando a equipe derrotou as japonesas por 33 a 28 e na última sexta-feira (01) as adversárias foram do Benfica. As 21 jogadoras convocadas estão em Lisboa desde o último dia 24. O encerramento dos treinos está previsto para a próxima segunda, 4 de março.