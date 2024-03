Blumenau vence e define primeiro rebaixamento na Superliga

Neste sábado (2), foi definido o primeiro time rebaixado na Superliga Masculina de vôlei 2023/2024. O Apan Blumenau ganhou do Araguari por 3 a 2, com parciais de 25/20, 21/25,20/25,25/23 e 15/13. Com o resultado, o time catarinense que está em décimo lugar na competição chegou a 17 pontos. Dessa forma, o MOC América, que perdeu mais cedo para o Minas, está rebaixado para a Superliga B, já que não pode mais ultrapassar Blumenau que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O jogo foi equilibrado, com a decisão indo para o tiebreak. Apan Blumenau saiu na frente do placar, mas viu Araguari vencer o segundo e o terceiro set para ficar em vantagem. Mas a equipe mineira deixou Blumenau empatar a partida que foi para o quinto set. Em mais uma parcial apertada, os catarinenses ganharam por 15 a 13 para conquistar a sexta vitória de Blumenau nesta edição da Superliga. Apan Blumenau flertou com o rebaixamento no começo da Superliga, chegando a ficar algumas rodadas na última colocação. Mas a equipe engrenou no segundo turno e atualmente tem cinco pontos de vantagem para o Azulim/Monte Carmelo, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Assim, Blumenau está em uma situação confortável para se manter na elite do voleibol brasileiro. Já Araguari briga pela classificação aos playoffs da Superliga. A equipe do Triângulo Mineiro está em sétimo lugar, com 25 pontos, e disputa as últimas duas vagas nas quartas de final com Suzano e Vôlei Renata.