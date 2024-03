Sada Cruzeiro ganha fora e passa dos 50 pontos na Superliga

O Sada Cruzeiro segue dominando o segundo turno da Superliga Masculina de vôlei. Na noite desta sexta-feira (1), o atual campeão brasileiro foi até Campinas jogar contra o Vôlei Renata no Ginásio do Taquaral. O Cabuloso ganhou o confronto por 3 a 0, com parciais de 25/16, 31/29 e 25/15, chegando a 17 vitórias na Superliga. Por outro lado, o time campineiro segue fora da zona de classificação aos playoffs.

Com muita agressividade em quadra, o Sada Cruzeiro dominou o primeiro set para abrir 1 a 0 no placar. O segundo set foi mais equilibrado, mas o time mineiro foi melhor na reta final, vencendo por 31 a 29. Na terceira parcial, o Sada Cruzeiro voltou ao ritmo forte do primeiro set e abriu dez pontos de diferença para confirmar a vitória.