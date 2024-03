Minas x Fluminense na Copa Brasil: onde assistir ao vivo

Chegou a hora da finais da Copa Brasil de vôlei feminino. Quatro equipes vão em busca do título da competição que terá seus últimos jogos em São José-SC. No primeiro jogo da semifinal, o Gerdau Minas enfrenta o Fluminense. A bola sobe às 21h para o duelo que terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Nas quartas de final, o Minas ganhou do Unilife Maringá por 3 a 1, enquanto o Fluminense eliminou o Osasco em uma partida emocionante, decidida apenas no tiebreak. Na Superliga, a equipe mineira está em quarto lugar na classificação geral e as tricolores ocupam a sexta colocação. O Minas ainda conquistou recentemente mais um título no Campeonato Sul-Americano, se classificando para o Mundial de Clubes de 2024.

Jogo recente

As duas equipes se enfrentaram no meio dessa semana pela Superliga Feminina. Os três primeiros sets da partida iniciaram com domínio do Fluminense. A equipe carioca abria vantagem no início da parcial, mas o Minas corria atrás do prejuízo empatando o set. No primeiro e no terceiro, o Minas conseguiu a virada na reta final, para abrir 2 a 1 no jogo. Mas no quarto set, o Minas liderou o placar desde o início. Com o bloqueio funcionando e o Fluminense cometendo mais erros, a equipe mineira disparou no placar. O Minas até teve dificuldade para fechar o jogo, mas venceu o set por 25 a 23 para confirmar a vitória.